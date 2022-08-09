تعلن وزارة التعليم السبت المقبل أسماء المرشحين مبدئيا للوظائف التعليمية الجديدة في عدة تخصصات وكان التقديم على الوظائف قد انتهى الأحد الماضي، وتستكمل إجراءات التقديم عن طريق إدارات التعليم بمناطق المملكة، على أن يباشر المعينون من المعلمين والمعلمات عملهم رسميا مع بداية العام الدراسي الجديد. التخصصات المتاحة: – الرياضيات. – اللغة الإنجليزية. – إدارة الأعمال. – المهارات الرقمية. – الفيزياء. – الكيمياء. – الأحياء. متطلبات التقديم : – حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص. – معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم. – تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم. – انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.



كانت هذه تفاصيل خبر السبت المقبل.. إعلان المرشحين للوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.