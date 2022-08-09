مجلس الوزراء: على العالم وقف انتهاكات إسرائيل

أكد مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، أن السعودية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

الملف اليمني

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء أكد موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، وتقديرها لجهود الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشيًا مع مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

منع إيران من حيازة السلاح النووي

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وكذا أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

استقرار سوق البترول

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر 2022، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة. وبين معاليه أن المجلس، عدّ استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

منتدى الرياض الإنساني

وأعرب مجلس الوزراء، عن التطلع بأن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها في شهر فبراير القادم، بإيجاد حلول عملية مبتكرة تساعد على تقديم العمل الإنساني؛ وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية.

- التباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع اتفاقية في مجال الطاقة.

- التباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة.

- الموافقة على مذكرة تفاهم مع أذربيجان في مجال العمل.

- الموافقة على مذكرتي تفاهم مع فرنسا في النقل السككي ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة في مجال الإحصاء.

- تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، المعدلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 486 ) وتاريخ 5 / 11 / 1437هـ.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والجامعة الإسلامية، وجامعة المجمعة، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أعوام مالية سابقة.

التعيينات والترقيات

* تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية:

- هاني بن عبدالله مؤمنة.

- محمد بن عبدالعزيز العواد.

- فيصل بن عبدالله عامودي.

- خالد بن عبدالعزيز العسكر.

- هندي بن نايف بن حميد.

- سالم بن علي آل منصور.

ــ ترقية ناصر بن حمد الشغاثرة إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية نوال بنت خالد القحطاني إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية عبدالرحمن بن فهد آل مقبل إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بوزارة الصحة.

ــ ترقية عاطف بن عبدالرحمن بن عباس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بالأمن العام.

ــ ترقية محمد بن عبدالرحمن القصير إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية محمد بن أحمد الأطرش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.