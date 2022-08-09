شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أفضل لاعب آسيوي ومهاجم الهلال المخضرم يقترب من دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابقين المخضرمين وأفضل لاعب في آسيا، يقترب من اللعب لأحد الأندية في دوري الدرجة الأولى بالموسم الجديد.



الشمراني يقترب من دوري يلو الموسم المقبل



وأشارت التقارير، إلى اللاعب المخضرم ناصر الشمراني مهاجم الهلال والشباب السابق، اقترب من العودة للملاعب عبر بوابة أحد أندية دوري يلو للدرجة الأولى، في الموسم المقبل.

وأكد الإعلامي الرياضي خالد العليان، أن الشمراني سوف يعود للملاعب عن طريق بوابة أحد الأندية التي تلعب في دوري يلو السعودي.



أهلي جدة يقترب من الشمراني مهاجم الهلال السابق



وكتب العليان خلال حسابه الشخصي التواصل الاجتماعي "تويتر":"خاص| نادي من دوري يلو يقترب بشكل كبير من التوقيع مع الكابتن ناصر الشمراني"

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن أهلي جدة هو النادي الأقرب للحصول على توقيع اللاعب، حيث يستعد الأهلي لخوض مسيرته الأولى في تاريخه في مسابقة دوري يلو، بالموسم المقبل.

الأهلي يخوض دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه



وهبط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، عقب احتلاله المركز قبل الأخير في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد الشمراني من النجوم المخضرمة في الكرة السعودية والبالغ من العمر 38 عامًا، ولديه مسيرة حافلة في ملاعب المملكة.



مسيرة الشمراني مع الأندية في الملاعب



ويملك ناصر الشمراني مسيرة قوية خلال الأندية التي لعب لها والتي كانت الوحدة والشباب والهلال والعين الإماراتي والاتحاد، والحد البحريني، وخاض الشمراني 78 مباراة دولية برفقة منتخب السعودية الأول، وسجل 19 هدفًا".

كما يملك المهاجم السعودي العديد من الألقاب، حيث توج مع الشباب بلقب الدوري السعودي مرتين، ومع الهلال حقق بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.

وتوج الشمراني بأفضل لاعب في آسيا خلال عام 2014، بالإضافة إلى أنه فاز بلقب هداف الدوري السعودي خلال 4 مواسم.