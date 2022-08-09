أمير تبوك ينوه بالنقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة ضمن رؤية 2030

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، ومحافظي المحافظات بالمنطقة ، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، مشيراً إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة حالياً من خلال مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا ) والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويشرف عليها شخصياً سمو ولي العهد -حفظهما الله – والتي سوف تسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالاضافة إلى ماستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة. والتي سوف تعود بالنفع على الوطن والمواطن مؤكداً سموه بهذا الخصوص على دور المحافظين وخاصة محافظي المحافظات الساحلية بالمنطقة بأهمية التعاون مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع وتسهيل اعمالهم وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم ، كما تطرق سموه في حديثه للمواطنين إلى ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضية من أمطار الخير والبركة التي شملت معظم أرجاء المنطقة ، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من مختلف الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، مثنياً على ماقامت به إدارة كهرباء تبوك من أعمال وجهود لمعالجة الأعطال التي حصلت نتيجة سرعة الرياح ،سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .