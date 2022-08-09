سكان المملكة ينفقون 11 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (31 – 6 أغسطس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.8 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون 1.6 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.6 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.6 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.2 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 709 ملايين ريال على محطات الوقود، و694.3 مليون ريال على الملابس والأحذية، و733.9 مليون ريال على الصحة، و621.8 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 206.7 مليون ريال على المجوهرات، و266.1 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و366.9 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و269 مليون ريال على الفنادق.
كما تم إنفاق 301.5 مليون ريال على الأثاث، و259.3 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، 96.5 مليون ريال على المنافع العامة، و93.7 مليون ريال على الاتصالات، و102.2 مليون ريال على التعليم.
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