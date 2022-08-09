مركز خدمة العملاء بأمانة المدينة المنورة يستقبل أكثر من 17 ألف مستفيد خلال العام الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل مركز خدمة العملاء بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال العام الهجري الماضي 1443هـ، أكثر من 17 ألف مستفيد أنجزوا خلالها مختلف الخدمات البلديّة التي تُقدَّم للمواطنين، إذ يُعد المركز إحدى أبرز مبادرات الأمانة؛ بهدف تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للعملاء بكل يسر وسهولة.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن “المركز” إلى أن متوسط الانتظار للعميل لم يتجاوز أربع دقائق، بينما يقل متوسط تقديم الخدمة عن ثلاث دقائق، إلى حين الاستفادة من الخدمات المناطة بأعمال الجهات، فيما تم التعامل والرد على 1338 بريدًا إلكترونيًا، و5322 رسالة واتس آب، إضافة إلى 1005 استدعاءات مباشرة، بمعدل تقييم بلغ 95%، كما تلقى ما يزيد عن 1955 استفساراً رُدَّ عليها جميعاً، وقيم العملاء أداء منفذي الخدمات بـ 94%.

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وأكدت “الأمانة” حرصها على الاهتمام بالعملاء من خلال تقديم الخدمات كافة بكل يسر وسهولة، من خلال مركز خدمة العملاء، وتوفير الخدمات كافة للمواطنين والمقيمين، والتيسير عليهم دون الحاجة للمراجعة أو الحضور.