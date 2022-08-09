غرامة تصل لـ 500 ألف ريال.. النيابة تحذر من هذه المخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن قطاع النقل بالخطوط الحديدية يحظى بضمانات جزائية عالية وحماية جنائية رفيعة.

وأوضحت أن مرافق الخطوط الحديدة أو الشبكة، تشمل أي محطة، أو ورشة صيانة معدات متحركة، أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود أو ساحة مناورات قطارات، أو مواقف عربات، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.

وشددت على أنه يحظر سلاقة أي من مرافق أو تجهيزات الخط الحديدي أو تعمد إتلاف ذلك.

وبينت النيابة العامة أن العقوبات في هذا الشأن السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مع نشر منطوق الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.