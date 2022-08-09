محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن قطاع النقل بالخطوط الحديدية يحظى بضمانات جزائية عالية وحماية جنائية رفيعة.
وأوضحت أن مرافق الخطوط الحديدة أو الشبكة، تشمل أي محطة، أو ورشة صيانة معدات متحركة، أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود أو ساحة مناورات قطارات، أو مواقف عربات، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.
وشددت على أنه يحظر سلاقة أي من مرافق أو تجهيزات الخط الحديدي أو تعمد إتلاف ذلك.
وبينت النيابة العامة أن العقوبات في هذا الشأن السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مع نشر منطوق الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة تصل لـ 500 ألف ريال.. النيابة تحذر من هذه المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.