مصر: بنفس طريقة ذبح الطالبة نيرة.. شاب مصري يقتل فتاة طعناً أمام المارة

محمد بن مسعود - الدمام - على‭ ‬طريقة‭ ‬طالبة‭ ‬المنصورة‭ ‬نيرة‭ ‬أشرف‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬ذبحا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬زميلها‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬الجامعة،‭ ‬أقدم‭ ‬شاب‭ ‬على‭ ‬طعن‭ ‬فتاة‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬أمام‭ ‬مدخل‭ ‬عقار‭ ‬بالشرقية‭ ‬شمال‭ ‬مصر‭.‬

وألقت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالشرقية،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شاب‭ ‬قتل‭ ‬فتاة‭ ‬بعدة‭ ‬طعنات‭ ‬بأنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬بالجسد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬عمارة‭ ‬سكنية‭ ‬بنطاق‭ ‬دائرة‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬أول‭ ‬الزقازيق‭.‬

15‭ ‬طعنة

تبين‭ ‬أن‭ ‬الشاب‭ ‬المتهم‭ ‬قتل‭ ‬طالبة‭ ‬تدعى‭ (‬سلمى‭ ‬ب‭ ‬م‭ ‬20‭ ‬عاما‭) ‬طالبة‭ ‬بكلية‭ ‬الإعلام‭ ‬جامعة‭ ‬الشروق‭ ‬ومقيمة‭ ‬بمركز‭ ‬أبو‭ ‬حماد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سدد‭ ‬لها‭ ‬15‭ ‬طعنة‭ ‬متفرقة‭ ‬بمدخل‭ ‬عمارة‭ ‬محجوب‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬الزقازيق‭.‬

تواجد‭ ‬أمني‭ ‬مكثف

وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬تواجدا‭ ‬أمنيا‭ ‬مكثفا،‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬نقل‭ ‬الجثة‭ ‬إلى‭ ‬مشرحة‭ ‬مستشفى‭ ‬الأحرار‭ ‬والتحفظ‭ ‬عليها‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‭.‬

وتستمع‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬حاليا‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬وأقارب‭ ‬الفتاة‭ ‬لمعرفة‭ ‬دوافع‭ ‬القاتل‭ ‬وسبب‭ ‬الجريمة‭.‬