«وصيفة عروس».. مهنة عتيقة أعادتها فتاة سعودية من جديد

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة،‭ ‬أعادت‭ ‬وصيفة‭ ‬العروس‭ ‬افنان‭ ‬أنور‭ ‬مهنة‭ ‬‮«‬الربعية‮»‬،‭ ‬مجدداً‭ ‬بشكلٍ‭ ‬حديث،‭ ‬حيث‭ ‬اعتاد‭ ‬المجتمع‭ ‬السعودي‭ ‬قديماً‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬امرأة‭ ‬تصاحب‭ ‬العروسة‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬زفافها‭ ‬وتساندها‭ ‬وتعينها،‭ ‬ونظير‭ ‬جهودها‭ ‬تتحصل‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭.‬

‮«‬وصيفة‭ ‬عروس‮»‬‭ ‬رفيقة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬ليلتها‭ ‬الفريدة،‭ ‬أخرجت‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬أفنان‭ ‬أنور‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬المسنّات‭ ‬والجدات،‭ ‬رغبة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬العروس‭ ‬وتذليل‭ ‬صعوبات‭ ‬تلك‭ ‬الليلة،‭ ‬في‭ ‬حوارها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬تتولى‭ ‬شأن‭ ‬الحجوزات،‭ ‬وتنسيق‭ ‬القاعة‭ ‬والضيافة،‭ ‬بجانب‭ ‬حضورها‭ ‬بروفة‭ ‬الزفة‭ ‬وتعديلها‭ ‬للأخطاء‭.‬

وتصاحب‭ ‬الفتاة‭ ‬السعودية‭ ‬العروسة‭ ‬طوال‭ ‬يومها،‭ ‬من‭ ‬ذهابها‭ ‬إلى‭ ‬صالون‭ ‬التجميل‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المحفل،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العروسة‭ ‬هاتفيّاً‭. ‬وأوضحت‭: ‬‮«‬أبدي‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬المكالمة‭ ‬اللطافة‭ ‬وأنني‭ ‬خفيفة‭ ‬ظل،‭ ‬وأعطيها‭ ‬مساحتها‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬أفكارها‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬ضغط،‭ ‬وأختتم‭ ‬الحديث‭ ‬بالدعاء‭ ‬لها‭ ‬حتى‭ ‬تطمئن‭ ‬وتستريح‮»‬‭.‬

وترى‭ ‬أن‭ ‬الأسلوب‭ ‬الحسن‭ ‬والهدوء‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬والأمانة‭ ‬والحرص،‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الصفات‭ ‬التي‭ ‬تتحلى‭ ‬بها‭ ‬الوصيفة،‭ ‬ووصفت‭ ‬تجربتها‭ ‬بالممتعة‭ ‬كونها‭ ‬محبة‭ ‬لهذا‭ ‬العمل،‭ ‬وبيّنت‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بالمادة‭ ‬بقدر‭ ‬اهتمامها‭ ‬بسعادة‭ ‬العروسة‭.‬

300‭ ‬ريال

كما‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬وجدت‭ ‬انتقادا‭ ‬وهجوما‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المتابعين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بسبب‭ ‬تقديمها‭ ‬الخدمات‭ ‬مقابل‭ ‬300‭ ‬ريال،‭ ‬واعتبروه‭ ‬مبلغا‭ ‬زهيدا،‭ ‬وعللت‭: ‬‮«‬السعر‭ ‬مناسب‭ ‬جدًا‭ ‬وبمتناول‭ ‬الجميع،‭ ‬وما‭ ‬يهم‭ ‬أن‭ ‬العروسة‭ ‬تبتهج،‭ ‬وهذا‭ ‬هدفي‭ ‬الوحيد‮»‬‭.‬

وتعمل‭ ‬كذلك‭ ‬الوصيفة‭ ‬السعودية‭ ‬كمنسقة‭ ‬مظاهر،‭ ‬وتبحث‭ ‬عن‭ ‬القطعة‭ ‬المناسبة‭ ‬للعروسة‭ ‬وغير‭ ‬العروسة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ملاءمة‭ ‬الزي‭ ‬للبدن‭ ‬ونوع‭ ‬المناسبة‭ ‬والمكان‭ ‬الذي‭ ‬ستقام‭ ‬به،‭ ‬وتقدم‭ ‬للعرائس‭ ‬أربع‭ ‬حزمات‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬كونها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬اكسسوارات‭ ‬وقطع‭ ‬أزياء‭ ‬مختلفة‭.‬