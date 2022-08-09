شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثنائي بين الاتحاد والشباب على ضم مهاجم اليونايتد السابق فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم، عن وجود رغبة داخل نادي اتحاد جدة السعودي لضم المهاجم الأورجواني الكبير أديرسون كافاني، يأتي ذلك بعد دخول نادي الشباب فى مفاوضات جادة مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي " حقيقة المفاوضات، بعدما نشرعبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة تضمن أن الشباب والاتحاد يرغبان فى ضم اللاعب فى الفترة الحالية، لا سيما أن اللاعب أنتهي تعاقده مع اليونايتد، مما يتيح لهما فرصة ضم اللاعب فى صفقة إنتقال حر.



موقف اللاعب من الإنضمام للدوري السعودي

وأشارت التقاير الصحفية أن اللاعب لا يفضل أن ينتقل لأحد الدوريات العربية فى الوقت الحالي، حيث أن اللاعب أعتاد على اللعب داخل القارة الأوروبية بشكل كبير طيلة الفترة الماضية، وأنه سيكون صعب عليه التأقلم إذا لعب خارج أوروبا.

كما أكد الصحفي "رودي جاليتي" الذي يعمل فى شبكة سكاي سبورت، حقيقة التقارير الصحفية، وأن اللاعب بالفعل لا يريد الخروج خارج أوروبا فى الوقت الحالي، لكن لا يوجد أي شخص يعلم ما ستكشف عنه الأيام القادمة وهل سيستجيب اللاعب للضغوطات المادية أم لا.



حقيقة إنضمام اللاعب للدوري الأسباني فى الفترة القادمة

وأرتبط اسم اللاعب بالإنتقال للعديد من الأندية الأسبانية فى الساعات الأخيرة، حيث كشفت بعض التقارير الأسبانية عن وجود إهتمام من قبل كلا من فالنسيا وفياريال للحصول على خدمات اللاعب فى المريكاتو الصيفي الحالي.

ومن المنتظر أن يكشف اللاعب الدولي الأورجواني على وجهته القادمة خلال الفترة القليلة المقبلة، لا سيما أن باب الإنتقالات أوشك على الإنتهاء، حيث سيتم غلق موسم الإنتقالات الصيفية مع نهاية شهر أغسطس الجاري، الأمر الذي يحتم على اللاعب ضرورة الكشف وجهته القادمة سريعًا.