شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس الزمالك في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقيمت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالقاهرة.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

وشهدت القرعة تحديد مباريات الدور التمهيدي ودور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تذاع القرعة عبر قناة كاف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”يوتيوب”، وقناة بي إن سبورتس.

منافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إليكت سبورت بطل تشاد في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي حالة تخطيه الدور التمهيدي، سيواجه في دور الـ32 الفائز من مواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي والاتحاد الليبي.



موعد مباريات الدور التمهيدي



ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ64 أيام 9 و10 و11 من شهر سبتمبر المقبل، بينما ستقام مباريات الإياب أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في النسختين الماضيتين من دوري أبطال إفريقيا فشل في تخطي دور المجموعات في البطولة.