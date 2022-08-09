4 إجراءات فورية عند وقوعك ضحية الاحتيال المالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المحامي عبدالملك بن فهد الشدي عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند الوقوع ضحية الاحتيال المالي.

الإجراءات المطلوبة

وقال الشدي: عند تعرضك لاحتيال مصرفي قم فورًا بالآتي:

١- التواصل مع المصرف لوقف الحساب والبطاقة والتعامل مع الاحتيال وفق إجراءات وقواعد مكافحة الاحتيال.

٢- رفع بلاغ للبنك المركزي.

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٣- تقديم بلاغ للشرطة.

٤- رفع بلاغ لتطبيق (كلنا أمن).

ولفت إلى أن السرعة والمتابعة عاملان مهمان في مثل هذه الجرائم.

عقوبات مشددة

وفي وقت سابق حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.

وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.

وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.

مكافحة الاحتيال المالي

من جهة أخرى نظمت مكتبة الملك فهد الوطنية ممثلة بإدارة العلاقات العامة ورشة عمل بعنوان “مكافحة الاحتيال المالي” بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية.

وتناولت الورشة الممارسات المالية الصحيحة وضبط الاحتيال المالي وأنواعه، وبين أمين عام المكتبة بالإنابة سليمان بن يوسف المسعود أن الشراكة بين المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى حماية المجتمع من هذا الظاهرة وتجمع الجهود الهادفة لنشر ثقافة الوعي.