محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشف رئيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية أحمد الشمري، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيس وراء حالات الغرق التي انتشرت في المملكة مؤخرا.
وقال في تصريحات لـ “الإخبارية” إن 95% من حالات الغرق في المناطق المخصصة للسباحة هي بسبب عدم تطبيق اشتراطات السلامة المائية.
وأوضح أن هناك مسطحات مخصصة للسباحة، مثل المسابح الخاصة والعامة، والتي يجب أن تطبق اشتراطات السلامة، مشيرا إلى وجود مسطحات غير مخصصة الأودية والسيول، فهي غير آمنة تماما، ولا يصح أن ينزل فيها الفرد مهما كنت محترفا.
كانت هذه تفاصيل خبر احذر.. رئيس الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية يكشف عن السبب الأساسي للغرق بالأماكن المخصصة للسباحة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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