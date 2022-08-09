بالفيديو.. ممرضة “العناية المركزة” ترتكب حادثاً مرورياً أودى بحياة 6 أشخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وجهت سلطات بمدينة لوس أنجيلوس الأمريكية تهمة “القتل” لممرضة في وحدة العناية المركزة، تسببت بحادث مروري بعد حادث مروري “مرعب” راح ضحيته 6 أشخاص.
ووثقت كاميرات المراقبة في مدينة لوس أنجيلوس، الحادث الذي تسببت فيه الممرضة نيكول لورين لينتون التي كانت تقود السيارة.
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ووجه ممثلو الادعاء، أمس الاثنين، إلى نيكول لورين لينتون البالغة 37 عاما، تهم بقتل 6 أشخاص وخمس تهم بالقتل العمد.
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