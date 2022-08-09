جزيرة ياس تستضيف «ديزني على الجليد» في أكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف‭ ‬أبوظبي‭ ‬العرض‭ ‬العالمي‭ ‬ميكي‭ ‬والأصدقاء‭ ‬من‭ ‬ديزني‭ ‬على‭ ‬الجليد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و16‭ ‬أكتوبر‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬ياس‭ ‬بأبوظبي‭.‬

ويدعو‭ ‬نجوم‭ ‬العرض‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأشهر‭ ‬أغاني‭ ‬ديزني‭ ‬التي‭ ‬ستزيد‭ ‬من‭ ‬حماسة‭ ‬الأجواء‭ ‬وروعتها‭.‬ويضمن‭ ‬العرض‭ ‬للأحبة‭ ‬الصغار‭ ‬قضاء‭ ‬أوقات‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬ليت‭ ‬إت‭ ‬جو‮»‬‭ ‬الشهيرة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤديها‭ ‬أميرات‭ ‬فروزن‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬وسط‭ ‬ديكورات‭ ‬جذابة‭ ‬بإلهام‭ ‬من‭ ‬الطقس‭ ‬البارد‭ ‬للفيلم‭ ‬المعروف‭.‬

ويستطيع‭ ‬عشاق‭ ‬الفيلم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬العرض،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لغناء‭ ‬أغنيتهم‭ ‬المفضلة‭ ‬‮«‬دو‭ ‬يو‭ ‬وونت‭ ‬تو‭ ‬بيلد‭ ‬إي‭ ‬سنومان‮»‬‭ ‬واختبار‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى

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كما‭ ‬تضمن‭ ‬أغنية‭ ‬فور‭ ‬ذا‭ ‬فيرست‭ ‬تايم‭ ‬إن‭ ‬فور‭ ‬ايفر‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬جرعة‭ ‬مضاعفة‭ ‬من‭ ‬المرح‭ ‬والتسلية،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أنغام‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬المحببة‭.‬

ويُمكن‭ ‬للصغار‭ ‬المفعمين‭ ‬بالحيوية‭ ‬مرافقة‭ ‬موانا‭ ‬الشجاعة‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬مغامرة‭ ‬في‭ ‬أعالي‭ ‬البحار،‭ ‬مع‭ ‬أغنية‭ ‬أي‭ ‬آم‭ ‬موانا‭ ‬من‭ ‬فيلهما‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬قدرة‭ ‬الحب‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬التغيير،‭ ‬ويُمكنهم‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬ألحان‭ ‬‮«‬وير‭ ‬آر‭ ‬يو‮»‬‭ ‬المذهلة‭ ‬التي‭ ‬ستلهب‭ ‬حلبة‭ ‬التزلج‭.‬

وتواصل‭ ‬‮«‬فيلد‭ ‬إنترتينمنت‮»‬‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬تعزيز‭ ‬عافية‭ ‬الزوار‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العائلات‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬الحية،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬عروض‭ ‬ديزني‭ ‬على‭ ‬الجليد‭. ‬وتتعاون‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬الوجهة‭ ‬لوضع‭ ‬معايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬‮«‬كوفيد‭ – ‬19‮»‬‭ ‬ومتابعة‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التوجيهات‭ ‬المحلي