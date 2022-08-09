ديوان المظالم ينظم برنامجًا تدريبيًا عن قضاء التنفيذ الإداري بالتعاون مع مركز التدريب العدلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس اختتم ديوان المظالم اليوم البرنامج التدريبي قضاء التنفيذ الإداري، الذي أقامه بالتعاون مع مركز التدريب العدلي على مدى 3 أيام بـ15 ساعة تدريبية. ويستهدف برنامج قضاء التنفيذ الإداري القضاة بمحاكم ديوان المظالم من مختلف الدرجات؛ لتمكينهم من الإلمام بقضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم ومنازعاته وآلية تطبيق إجراءاته بكفاءة عالية. ويهدف ديوان المظالم بتوجيه من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى تزويد منسوبيه بالأدوات المعرفية وتطوير إمكاناتهم القضائية والقانونية؛ لمواكبة التطور الذي يعيشه القضاء الإداري في المملكة تنظيميًا وتقنيًا؛ لما لذلك من مردود على جودة مخرجات محاكمه. أخبار قد تهمك

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