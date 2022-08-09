اخبار دوليه – السعودية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل المتكررة ضد الفلسطينيين وإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي،‭ ‬تشديده‭ ‬على‭ ‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومطالبته‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬لوقف‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والانتهاكات‭ ‬المتكررة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬كافة‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬أمده‭.‬

‮«‬منع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬نووي‮»‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي‭ ‬بأنه‭ ‬جدد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬لمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تأكيده‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬الانضمام‭ ‬لمعاهدة‭ ‬عدم‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي‭.‬