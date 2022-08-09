روسيا تعلن تدمير مستودع أوكراني يحتوي على 300 صاروخ هيمارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قواتها ما يصل إلى 300 صاروخ مخصصة لراجمات الصواريخ الأميركية هيمارس، بحسب ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف، إن الأسلحة البحرية فائقة الدقة بعيدة المدى قصفت مستودع ذخيرة كبير بالقرب من قرية أومان بمنطقة تشيركاسي؛ حيث تم تدمير أكثر من 300 صاروخ لأنظمة راجمات الصواريخ هيمارس، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة لمدافع الهاوتزر الأمريكية من طراز M777. أخبار قد تهمك وأوضح كوناشينكوف، أنه نتيجة للعمليات الهجومية النشطة من قبل القوات المسلحة الروسية، فقد فقدت الكتيبة الميكانيكية الثانية من اللواء الآلي 14 قدرتها القتالية، بعد أن فقدت أكثر من 340 عنصرًا بين قتيل وجريح، فيما غادر باقي الأفراد مواقعهم بشكل عشوائي. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز ميج-29 في منطقة قرية توريتسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن إجمالي عدد الطائرات الأوكرانية المقاتلة التي تم إسقاطها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلغ 264 طائرة.

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