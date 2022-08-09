“المرور” يعلن تعديل المادة 23 من لائحة التزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد.. وهذه تفاصيل المخالفات

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والمتعلقة بالتزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة وفقاً للإجراءات النظامية.

وأشارت إلى أنه يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وكشفت عن العقوبات المفروضة على مخالفي الوزن الإجمالي لمركبات النقل، على أن يتم في ذلك مراعاة ما ورد في المادة 27 من نظام المرور.

وأوضحت أن مخالفة الوزن الزائد من 200 إلى ألفي كيلوجرام الغرامة 200 ريال لكل 100 كيلوجرام، بينما الوزن الزائد من 2.1 ألف إلى 5 آلاف غرامته 300 ريال لكل 100 كيلوجرام.

وأضافت أن الوزن الزائد من 5.1 ألف إلى 7 آلاف مخالفته 400 ريال لكل 100 كيلوجرام، بينما الزائد من 7.1 ألف إلى 10 آلاف غرامته 500 ريال لكل 100 كيلوجرام، فيما الزائد أكثر من 10.1 ألف مخالفته 800 ريال.

وأشارت إلى أن كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ 200 كيلوجرام يعاقب بغرامة قيمتها ألفي ريال لكل محور، بينما كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل يعاقب بغرامة قيمتها 10 آلاف.

وبينت إدارة المرور أنه عند تكرار مخالفة الأوزان والأبعاد خلال الرحلة الواحدة للشاحنة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال

وأكدت أن كل من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق يعاقب بالغرامة 5 آلاف ريال وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى

وشددت إدارة المرور على منع مركبات النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف 2.5 ألف كيلوجرام أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور 500 كيلوجرام مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.

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Source akhbaar24

