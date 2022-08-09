سيرينا ويليامز تؤكد ابتعادها عن التنس وسط حديث عن الاعتزال

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قالت المخضرمة سيرينا ويليامز، اليوم الثلاثاء، إنها ستبتعد عن التنس، مشيرة إلى اعتزال اللعبة التي سيطرت عليها لسنوات وحصدت فيها 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

وخاضت سيرينا أمس الإثنين، مباراتها الثانية فقط في الفردي منذ بطولة ويمبلدون في يونيو، وبعد غياب عام واحد عن المسابقات، وفازت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز لتبلغ الدور الثاني في بطولة تورونتو المفتوحة.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما بلقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017، وكانت تتطلع لحصد لقبها 24 لتعادل رقم الأسطورة مارجريت كورت صاحبة الرقم القياسي.

وكتبت سيرينا في مقالة بمجلة (فوج): “لم أحب أبدا كلمة الاعتزال.. لا تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي.. كنت أفكر في ذلك بطريقة انتقالية لكني أردت أن أكون حساسة بخصوص استخدام الكلمة، وهي ما تعني شيئا استثنائيا ومهما لمجموعة من الناس”.

وأضافت: “ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أنا عليه هو الابتعاد. أنا هنا لأبلغكم أني سأبتعد عن التنس، والاقتراب من أشياء أخرى أهم بالنسبة لي”.

وتابعت: “منذ سنوات قليلة أطلقت شركة الاستثمار سيرينا فينتشرز، وبعد ذلك بفترة قصيرة أسست أسرتي وأريد أن تكبر هذه العائلة”.



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Source akhbaar24

