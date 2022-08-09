أخطاء شائعة تسبب ارتفاع حرارة السيارة.. انتبه لها

︎

.

المناطق_الرياض

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على السيارات، حيث ترتفع حرارتها، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

‏‎وأوضح الميكانيكي حسن عسيري، الأخطاء الشائعة المسببة لارتفاع درجة حرارة السيارة، مشيرًا إلى أن درجة حرارة السيارة لابد أن تتراوح مابين 85 إلى 100.

وقال «عسيري»، في تصريحات لـ«صباح السعودية»، إن أبرز أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة عدم الصيانة، وترك أشياء في مقدمة السيارة تمنع دخول الهواء.

وأكد «عسيري»، ضرورة أن تكون خراطيم المياه بها ليونة، ولا يوجد أي تسريبات، والتأكد من دينامو شحن البطارية ومقياس الحرارة.

ونصح بتركيب غطاء أصلي لردياتير السيارة ولا يكون به نسبة أملاح أو صدأ داخل المحرك، وأيضًا ماء الردياتير لابد أن يكون أصليا حتى يسهل على الفني اكتشاف التسريب.

وأشار المختص إلى ضرورة التوقف بالسيارة في مكان آمن عند ارتفاع درجات الحرارة السيارة والتأكد من عدم خروج دخان وترك السيارة حتى تهدأ درجة حرارتها.

وحذر طاهر المطيري اختصاصي سيارات، من ترك 4 أشياء داخل السيارة لتتجنب انفجارها مع حرارة الجو، وهي العطر والشواحن والولاعات والمياه الغازية، مؤكدا أن وجودها خطر.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

