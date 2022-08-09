كوايسون يقود الاتفاق في مواجهة أميد التركي

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أعلن المدير الفني لنادي الاتفاق، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه الذي سيواجه أميد التركي في مباراة تجريبية. وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي: “عبد الله العويشير، عبد الرحمن عبد القادر، فهد غازي، سعد الموسى، ياسر الموسى، سالم مقعدي، محمد محزري، فهد الدوسري، هزاع الهزاع، عبد الله السالم، روبن كوايسون”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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