“الأرصاد” توضح المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم (الثلاثاء).
وأوضح أن الدمام كانت الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة بـ49 درجة مئوية، تليها الأحساء ووادي الدواسر بـ48 درجة، ثم القيصومة بـ47 درجة.
من جهة أخرى أشار المركز إلى أن مناطق عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، صاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.
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Source akhbaar24
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