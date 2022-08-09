استشاري: يجب الا يزيد استهلاك الفرد عن ٥ جرام ملح يومياً

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المناطق_الرياض

أوصت منظمة الصحة العالمية بتقليل استهلاك الملح للأفراد إلي أقل من 5 جرام باليوم، بما يعادل معلقة شاي صغيرة.

وصرحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” عن الآثار السلبية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للملح، وتتمثل في حدوث جلطات دماغية، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب.

كما أوضحت أن متوسط حالات ارتفاع ضغط الدم للبالغين في المملكة العربية السعودية حسب الإحصائيات الصحية 43.6 للذكور، 34.3 للإناث.

وأصدرت الهيئة تشريعات تغذوية تهدف إلي التقليل من استهلاك الملح، وهي:

وضع حدود استرشادية للملح في المنتجات الغذائية. وضع حد للملح في الخبز ليكون 1جرام لكل 100 جرام في المنتج النهائي. وضع إشارات ضوئية علي المنتجات الغذائية يميز من خلالها المستهلك المنتج الغذائي عالي المحتوي بالملح.

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Source almnatiq

