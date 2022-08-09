“البيئة”: الأعلاف المتكاملة ترفع ربحية مربي الماشية 41%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41% مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%، ويرفع أوزان المواليد بنسبة 33%، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة قدمها المختص في إدارة الإنتاج الحيواني بالوزارة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الغنيم عبر منصة الإرشاد الزراعي، تحت عنوان (الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية)، حيث بينت الورشة أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق 4 عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، الأولى تحقيق معادلة غذاء متوازن، حيث يحصل الحيوان على غذاء متوازن يحتوي على كافة العناصر الغذائية الضرورية للقيام بالعملية الفسيولوجية الغذائية اليومية، والثانية تحقيق المفاضلة بين مكونات الأعلاف، حيث إنه عند استخدام الأعلاف المتكاملة لا يستطيع الحيوان المفاضلة بين أنواع الأعلاف أو الاختيار بحيث يتناول نوع معين، ويترك الآخر، بل يتناولها كاملة دون تفضيل، مما يزيد كفاءة الإنتاج؛ لثبات بيئة الكرش.

وجاءت الثالثة-بحسب الورشة-، لتوضح بأن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة يسهم في تقليل الفاقد في الأعلاف، حيث يؤدي استخدامها إلى تقليل الفاقد أو الهدر، لأنه يتم احتسابها بشكل دقيق حسب احتياج الحيوان وبذلك يقل الهدر في الأعلاف إن لم يكن معدومًا، فيما كشفت الرابعة عن تحسين الكفاءة الإنتاجية، لأنه عند استخدام الأعلاف المتكاملة يكون كفاءة الإنتاج أعلى سواءً في إنتاج اللحم أو الحليب؛ لأن الحيوان يحصل على أفضل خلطة علفية يتم خلالها خلط وتقليب عناصر المادة العلفية كافة ما يجعلها متجانسة.

وبينت الورشة بأن هناك ارتفاع في التكاليف التشغيلية وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشاريع المعتمدة على نظام التغذية التقليدية وانخفاض الأرباح المتوقعة، مما يؤدي إلى خسائر للمربي، حيث وجد أن قيمة الأرباح من مبيعات الحملان في نظام التغذية المعتمد على الأعلاف المتكاملة تزيد بنسبة تفوق 40% مقارنة بالتقليدية التي تعتمد على الشعير، مشيرة إلى أن التغذية تمثل بين 60 و70 % من تكاليف مشاريع الإنتاج الحيواني، وأن تكلفة الأعلاف المتكاملة أقل بنسبة 27.5 %، حيث لا تتجاوز 5.1 ريال لكل كيلو، مقابل 7.03 ريال لكل كيلو في الأعلاف التقليدية، وأن فارق أرباح البيع يصل 41% لصالح المربين الذي يستخدمون للحملان الأعلاف المتكاملة، مقارنة بمن يستخدم الأعلاف التقليدية.

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إلى ذلك، استعرضت الورشة القواعد الأساسية للأعلاف المتكاملة، حيث بينت أن كمية الفاقد في الأعلاف بالنسبة للتقليدي يصل لـ 11 كيلو لكل كيس، بينما في المتكاملة لا يتجاوز 1 كيلو، في حين أن قيمة الهدر لكل كيس شعير يصل 12.5 ريال مقابل أقل من 0.9 للمتكاملة، وفيما يتعلق بالتكاليف السنوية للأعلاف المتكاملة، فقد بينت أنها أقل بنسبة 35% من التقليدية للنعاج والفحول.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لعدد المواليد المنتجة في الدورة الواحدة فإنها تنخفض بالتقليدية لأكثر من 29% مقارنة بالأعلاف المتكاملة، في حين أوزانها في الأعلاف المتكاملة أعلى بـ 35% منها في الماشية التي تتغذى على التقليدية، بـ 4.8 كيلو للأولى، و3.6 كيلو للثانية، منوهة بارتفاع الفترة الزمنية لوصول الماشية التي تستخدم الأعلاف التقليدية وزن 45 كيلو إلى 117 يومًا، مقابل 97 يومًا فقط للمواليد التي تستخدم الأعلاف المتكاملة، وبأن أوزان الذبائح التي تستخدم المتكاملة أعلى بنسبة 20 % مقارنة بالتي يتم تغذيتها على التقليدية، حيث تكون للأولى 23.4 كيلو، مقابل 19.5 كيلو للثانية.