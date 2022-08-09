مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين ويصدر عددًا من القرارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها – رعاه الله – ، من فخامة رئيس زامبيا، وتتصل بالعلاقات وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشددًا على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق،كما أكد المجلس موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن اليمن.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، كما تطرق المجلس الوزراء، إلى ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والدول المنتجة من خارجها “أوبك بلس” من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر 2022م، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة.

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وأعرب عن التطلع بأن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها في شهر فبراير القادم، بإيجاد حلول عملية مبتكرة تساعد على تقديم العمل الإنساني؛ كما اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين الجانبين، بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية.

ثانياً: تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة تايلند في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والرياضة في تايلند.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بأذربيجان.

خامساً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل السككي ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في فرنسا.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ، المعدلة بالبند “أولاً” من قرار مجلس الوزراء رقم 486 وتاريخ 5 / 11 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقاً، والجامعة الإسلامية، وجامعة المجمعة، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أعوام مالية سابقة.

تاسعاً:

الموافقة على تعيينات على وظيفة “سفير” وترقيات للمرتبتين 15 و14 وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية وهم (هاني بن عبدالله بن محمد مؤمنة، ومحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله العواد، وفيصل بن عبدالله بن حمزة عامودي، وخالد بن عبدالعزيز بن محمد العسكر، والدكتور هندي بن نايف بن هندي بن حميد، سالم بن علي بن منصر آل منصور)

ــ ترقية ناصر بن حمد بن مبارك الشغاثرة إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية نوال بنت خالد بن محمد القحطاني إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية عبدالرحمن بن فهد بن علي آل مقبل إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز الربيعة إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.

ــ ترقية المهندس / عاطف بن عبدالرحمن بن عباس بن عباس إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.

ــ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف القصير إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية محمد بن أحمد بن علي الأطرش إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناع، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.