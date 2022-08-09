“التجارة”: 3500 جولة لمراقبة جودة منتجات قطاع البناء والتشييد خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نفذت فرق الرقابة الميدانية لوزارة التجارة 3,581 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على منافذ بيع مواد البناء والتشييد والمستودعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة لمراقبة التزامها بجودة منتجات البناء المعروضة وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
كما تهدف إلى التأكد من التزام منشآت قطاع مواد البناء بتطبيق أنظمة حماية المستهلك، والتحقق من مطابقة المنتجات لأحكام اللائحة الفنية لمواد البناء للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
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وتؤكد الوزارة مراقبتها الدائمة والمستمرة لجودة منتجات قطاع البناء في السوق المحلية (الاسمنت، حديد التسليح، السيراميك) وضمان وجود علامة الجودة السعودية على تلك المنتجات، حيث أظهرت نتائج الزيارات التفتيشية أن نسبة امتثال المنشآت بلغت 99% من إجمالي المنشآت.
وتقوم وزارة التجارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتحقق من مطابقة منتجات قطاع البناء للمواصفة القياسية المعتمدة، وضبط الممارسات التجارية غير النظامية وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين من الأفراد والمنشآت وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
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