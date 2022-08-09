فوائد الرضاعة الطبيعية للرضيع وتأثيرها على المناعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

صرحت وزارة الصحة السعودية أن هناك العديد من الفوائد للرضاعة الطبيعية على صحة كلاً من الأم والطفل.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أهم فوائد الرضاعة الطبيعية للرضيع، وهي:

حليب الأم أسهل بالهضم من الحليب الصناعي.

تقلل الإصابة بحساسية الحليب والأكزيما.

توفر العناصر الغذائية اللازمة.

تقلل الإصابة بالسمنة والسكري.

تقلل الإصابة بالمغص والإسهال.

تقوي مناعة الطفل.

و أوضحت أيضاً الفوائد العائدة على الأم من الرضاعة الطبيعية، وهي:

تقليل نسبة الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض.

الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية تعد مانعاً طبيعياً للحمل.

تساعد على منع النزيف بعد الولادة.

تقوي الترابط بين الأم والرضيع.

تساعد الرحم في العودة لحجمه الطبيعي.