نصائح مهمة للوقاية من التسلخات الجلدية أثناء أداء العمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذرت وزارة الحج والعمرة من التسلخات الجلدية التي يمكن أن تحدث أثناء أداء العمرة. وقدمت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عدد من النصائح لتفادي حدوث التسلخات، وهي: استخدام المراهم على الجسم قبل المشي.

احرص على التهوية الجيدة لثنايا الجلد.

استخدم المراهم العلاجية، واغسل المنطقة جيداً قبل وضع الدواء.

اهتم بالنظافة الشخصية.

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