موعد اختبارات القبول في كلية المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت كلية المسجد النبوي موعد الاختبار للقبول بقسم الطالبات، غدا بالمصلى الشرقي والمصلى الغربي . ودعت الكلية المتقدمات إلى الالتزام بتعليمات دخول الاختبار وذلك بإحضار أصل الهوية الوطنية وصورة من المؤهل، والحضور قبل موعد الاختبار بفترة كافية، وعدم حمل أجهزة الجوالات .

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