محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة أهمية المعالجة العاجلة لحالات التشوه البصري في المنطقة وتقييم المشهد الحضري بمستوى عالي يعبر عن المكانة الخاصة للعاصمة الرياض.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم اجتماعاً لعرض خطة الرياض لمعالجة التشوهات البصرية بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وأعضاء فريق المشهد الحضري بأمانة المنطقة.
أخبار قد تهمك
واستمع سموه إلى شرح عن الرؤية العامة للمشهد الحضري في مدينة الرياض والأعمال والإنجازات خلال العام الماضي وتحديد جوانب التحسين والمعالجة وتقديم الحلول العاجلة والحوكمة الخاصة لها.
كما جرى استعراض نسب الإنجاز في التقارير الميدانية لمعالجة التشوهات البصرية الواردة من إمارة منطقة الرياض ورفع كفاءة العمل التشغيلية ، فيما حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية المعالجة العاجلة للتشوه البصري بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.