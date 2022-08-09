السعوديه مجموعة العبير الطبية تتشرف بخدمة الحجاج لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت مجموعة العبير الطبية، بالاستعانة بأحد منشآتها «المستشفى الأهلي السعودي» وهي منشأة طبية مقرها مكة المكرمة بإدارة وتشغيل مجموعة العبير الطبية، في خدمة حجاج هذا العام أثناء إقامتهم حيث خدم المستشفى أكثر من 500 حالة خلال فترة الحج.

ومع زيادة أعداد الحجاج هذا العام، تم تكليف «المستشفى الأهلي السعودي» حصرياً، لخدمة الحجاج من الجنسية البروناوية والماليزية والقطرية، وتزويدهم بالرعاية الصحية العامة واحتياجات الطوارئ الطبية بما في ذلك مراقبة المؤشرات الحيوية وتحاليل الدم اللازمة وفحوصات فايروس كورونا والاستشارات الطبية وتوفير الأدوية وغيرها من الخدمات الطبية الاخرى.

علاوة على ذلك قام «المستشفى الأهلي السعودي» بالتعاون مع السفارة الهندية والمنتدى الطبي السعودي الهندي المشترك بدور كبير في رعاية الحجاج القادمين من شبه القارة الهندية. حيث تم تزويدهم بالإمدادات الطبية بما في ذلك صناديق الإسعافات الأولية والأدوية، إضافة إلى ضمان سلامتهم وأمنهم الصحي.

ووصف «المستشفى الأهلي السعودي» هذه الشراكات الحصرية بأنها شرف وامتياز وعبر عن سعادته بكونه مؤتمناً على رعاية زوار البيت الحرام أثناء أداء مناسك الحج.

يهدف «المستشفى الأهلي السعودي» إلى تحقيق رسالته ورؤيته بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والسعي للعب دور في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في المملكة وبالتحديد زوار الحرمين الشريفين.

يعتبر «المستشفى الأهلي السعودي» أول مستشفى خاص في المملكة العربية السعودية تم بناؤه عام 1950 ويقع تحت إدارة مجموعة العبير الطبية منذ عام 2011. وهو أيضاً المجمع الطبي الوحيد في مكة المكرمة المعتمد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وكذلك من اللجنة الدولية المشتركة.

كما يقدم «المستشفى الأهلي السعودي» خدمات في أكثر من 20 تخصصاً طبياً مختلفاً في المجالات الطبية والجراحية والتشخيصية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمنشأة 65 سريراً موزعة بين ثلاثة عنابر ووحدات رعاية حرجة.

وأوضحت مجموعة العبير الطبية عزمها على التقدم في مجال الرعاية الصحية وتسهيله في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030 وطموحات وزارة الصحة. ويعد «المستشفى الأهلي السعودي» أحد أذرع المجموعة العديدة لتحقيق ذلك.