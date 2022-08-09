اخبار الرياضه السعوديه «أخضر السلة» يدخل معسكرا إعدادياً للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بمعسكرهم الإعدادي اليوم (الثلاثاء) في مدينة الدمام، استعداداً للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2023.

ويلعب «أخضر السلة» أولى مبارياته أمام نيوزيلندا يوم 25 أغسطس في مدينة الدمام، بينما يلعب اللقاء الثاني أمام الفلبين في الفلبين يوم 29 أغسطس.

ويشرف على المنتخب إدارياً يسار مختار، والإداري عبدالكريم الهوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنياً محمد الكرداني ومساعداه أسعد علوي وعبدالعال محمد، ورافيل عبيد «معد بدني»، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.

وتم اختيار 14 لاعبا للمعسكر هم: محمد المرواني، مرزوق المولد، نايف الثعلبي، ناصر أبو جلاس، ثامر محمد، ومحمد الصقر، ومثنى المرواني، وفهد السالك، ومصعب قاضي، أسامة البرقاوي، علي الشبيلي، أيمن بلال، همام عبدالكريم، سعد السبيعي.

ويلعب الأخضر مباراتين وديتين قبل خوض التصفيات أمام نظيريه البحريني والأردني.