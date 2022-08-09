اخبار الخليج – بوهزاع: الاستثمار في الشباب يسرع التحول للاقتصاد الرقمي

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، يختتم يوم الأربعاء 10 أغسطس بفندق الدبلومات، برنامج (رائد الأعمال التقني2) الذي اقيم لمدة شهر كامل، لتحفيز وتشجيع الطلاب على ريادة الأعمال في المجال التقني، وتدريبهم وتأهيلهم لتأسيس مشروعاتهم التجارية من خلال الابتكار والإبداع التقني.
وقال أحمد بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج (رائد الأعمال التقني2) إن الاستثمار في الشباب يسرع التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاقتصاد التنافسي المستدام، مشيرا إلى أن تلك المبادئ الاقتصادية تنسجم بالكامل مع رؤية البحرين 2030.
وأضاف «إن البرنامج سعى من خلال نسختيه الأولى الثانية لتمكين الشباب البحريني من تعلم ثقافة رواد الأعمال والمهارات التقنية العصرية واكتساب الثقة اللازمة لإطلاق ابداعاتهم والانطلاق في عالم ريادة الأعمال».
وأوضح بوهزاع، إن البرنامج حظي بمشاركة أبرز الشركات البحرينية في المجال التقني وريادة الأعمال، مؤكدا أن الطلاب المشاركين استفادوا من الفعاليات المختلفة والمتنوعة والزيارات الميدانية والندوات والمحاضرات، في توسيع تجاربهم وخبراتهم واطلاعهم على التجارب الملهمة والواقعية التي من شأنها تنمية مهاراتهم وتحفيزهم نحو الابتكار والإبداع التقني، ومن ثم اطلاق مشروعاتهم الخاصة برؤى تنافس إقليمي وعالمي.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن برنامج (الرائد التقني2) اشتمل على زيارات للمؤسسات الخدمية التقنية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، تم خلالها التعرف على خدمات هذه المؤسسات وأحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي والفضاء الافتراضي والحوسبة السحابية وتقنيات «الفنتك».
كما اشتمل البرنامج على زيارات ميدانية للمؤسسات الداعمة، والذين يقدمون خدمات متكاملة للأفراد والشركات، تتمثل في برامج الدعم المالية والاستشارية، والتسويق وتحسين مستوى الجودة لتكون على مستوى المشاريع العالمية.
يذكر أن برنامج (رائد الأعمال التقني) ركز على تعليم مهارات الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال غرس المفاهيم الأساسية لقيم وأخلاقيات الابتكار والتشجيع على ريادة الأعمال والإبداع، وذلك عبر منظومة متكاملة تشمل المنصة والأنشطة والألعاب التعليمية والمناهج.
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