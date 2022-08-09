شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو | الجزيرة الإماراتي يعلن رسميا ضم أشرف بن شرقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق الجزيرة الإماراتي في التعاقد رسميا مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري السابق في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد اللاعب مع القلعة البيضاء المصرية.

وانتشرت في الأيام الماضية صور رسمية لأشرف بن شرقي اثناء توقيعه للفريق الإماراتي إلا أن الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة أعلنت اليوم بشكل رسمي وواضح التعاقد مع بن شرقي.

الجزيرة الإماراتي يعلن بالفيديو ضم بن شرقي

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو لتقديم اللاعب وكتبت:"أحلامهم هي واقعنا، بن شرقي جزراوي".

ومن المنتظر أن يرتدي النجم المغربي القميص رقم 22 بعد أن ظهر بصورة بقميص فريقه الجديد في الموسم المقبل بعد أن رحل رسميا عن صفوف الزمالك.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن الصفقة قد تم حسمها لصالح الجانب الإماراتيمقابل مليون و600 ألف دولار في العام الأول مع إضافة 100الف دولار خلال خلال العامين الثاني والثالث ليبلغ مجموع الصفقة 5 ملايين و100 ألف دولار.

يذكر أن اسم بن شرقي قد ارتبط مؤخرا بالعديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وأبرزها الأندية السعودية وعلى رأسهم نادي اتحاد جدة.



أرقام بن شرقي مع الزمالك

وكان قد خاض بن شرقي مع نادي الزمالك خلال تواجده داخل القلعة البيضاء منذ انضمامه في عام 2019 في 109 مباراة مختلفة، نجح خلالهم في إحراز 41 هدفا وصناعة 28 آخرين.

