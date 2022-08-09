شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم ريال سرقسطة يطلب الانتقال إلى النصر والعالمي يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سرقسطة الإسباني طلب الانتقال إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت تقارير، إلى أن لاعب سرقسطة طلب المساعدة، من أجل إتمام انضمامه إلى نادي النصر أو الشباب في الصيف الجاري من أجل الرحيل عن ناديه.



تعاقدات النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تعاقد مع كل من البرازيلي لويس جوستافو، الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان بالصيف الجاري.

وأكد موقع "heraldo الإسباني"، أن ريال سرقسطة حاول نقل الصربي رادوساف بيتروفيتش إلى النصر أو الشباب، على خلفية لقاء ممثلي الفريقين السعوديين، في أثناء معسكرهما المقام في إسبانيا.



رادوساف بيتروفيتش يطلب الرحيل إلى الدوري السعودي



وتابعت: "النجم الصربي رادوساف بيتروفيتش، لم ينجح في التألق مع ريال سرقسطة، منذ وصوله في 2021، قادمًا من ألميريا الإسباني، وأجرى ناديه اجتماعات مع النصر والشباب، من أجل نقل بيتروفيتش إلى أحدهما في الصيف الجاري".

وأضافت: "المفاوضات انتهت بالفشل بين جميع الأطراف، بسبب رفض الفريقين السعوديين، سواء كان ذلك بسبب القيمة المالية أو بسبب آرائهما الفنية في اللاعب الصربي".



النصر يفوز على سرقسطة ومالقا وديًا

ويواصل العالمي تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، معسكره التدريبي الخارجي في مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد.

وحقق النصر فوز ضد ريال سرقسطة بهدفين مقابل هدف وحيد، وفاز ضد مالقا بهدفين دون رد، فيما تعادل مع لاس بالماس بهدفين لكل فريق، في مبارياته الودية.