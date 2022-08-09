شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق ينجح في إتمام صفقة احترافية جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الاتفاق السعودي تعاقداته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف قبل انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

الاتفاق يتعاقد مع بيرات أوزديمير التركي

ونجح مسؤولو إدارة الاتفاق السعودي في التعاقد رسميا مع محترف جديد وهو اللاعب التركي بيرات أوزديمير قادما من صفوف فريق طرابزون التركي ليكون بديلا للنجم السلوفاكي فيليب كيش الذي رحل إلى نادي كلباء بالدوري الإماراتي.

وتشير التقارير إلى وصول صفقة اللاعب لاتركي إلى قيمة 2.5 مليون يورو بينما سيتقاضى اللاعب مليون يورو سنويا من خزينة نادي الاتفاق السعودي.

ومن المنتظر أن يخوض فريق الاتفاق مساء اليوم مباراة ودية أمام نظيره فريق أميد أسبور في ظل تجهيزات الفريق للموسم الكروي الجديد خلال معسكر الفريق الأول المقام حاليا بتركيا.

تدريبات الاتفاق استعدادا للموسم الجديد

ويقود الفريق فنيا المدير الفني باتريس كارتررون الذي يسعى لتجهيز اللاعبين بتدريبات صباحية ومسائية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وكانت قد شهدت التدريبات الفترة الأخيرة التركيز على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه كارتيرون في رابع مواجهات فارس الدهناء بمعسكر فنربخشة.



