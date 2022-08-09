رئيس وزراء مملكة ليسوتو يلتقي السفير العنقري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى مملكة ليسوتو سلطان اللويحان العنقري، رئيس وزراء مملكة ليسوتو مويكيتسي ماجورو. وجرى خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية في مملكة ليسوتو متسيبو راماكواي ، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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