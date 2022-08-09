أمانة نجران تعالج عناصر التشوّه البصري بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران تواصل أمانة منطقة نجران والبلديات المرتبطة بها أعمالها بمعالجة عناصر التشوه البصري في مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة. وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش، أن الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر يوليو الماضي ، بإزالة 45707 م3 من مخلفات البناء والهدم، والتعامل مع 150 حاجز حفريات، وإصلاح 69205 أمتار مربعة من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 1012 عمود إنارة، إضافة إلى صيانة وتهيئة 2870 مترًا مربعًا من أرصفة الطرق والشوارع والميادين، وإعادة دهان 10962 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة 402 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة 109 من حاويات النفايات، ورفع 42 سيارة تالفه وتهيئة وإصلاح 2640م2 من ملاعب الأطفال في الحدائق، وزراعة 480 من الأشجار والورود، وإزالة 173 موقعاً للباعة الجائلين.

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