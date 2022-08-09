أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية ببريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه اليوم , الشيخ صالح الذياب بمناسبة تكليفه رئيساً للمحكمة الجزائية بمدينة بريدة .

وثمن سموه الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاة , في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، سائلاً الله أن يوفق الشيخ الذياب في أداء مهامه .

فيما نوه رئيس المحكمة الجزائية ببريدة بدعم سموه الدائم لكل ما يخدم ويطور المرافق القضائية.