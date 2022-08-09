اخبار دوليه – بالصور.. الملايين في كربلاء يحيون ذكرى عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - أحيا الملايين في العراق اليوم الثلاثاء ذكرى مقتل الحسين في واقعة الطف قبل نحو 1400عام في مدينة كربلاء 118/كم جنوبي العراق.

وأقام العراقيون مراسم العزاء في جميع الأماكن المقدسة والجوامع والحسينيات، وبلغت ذروة إحياء المناسبة عند ضريح الإمام الحسين في مدينة كربلاء وهم يستذكرون حادثة الطف الآليمة ويستمعون إلى قصة الواقعة بمزيد من الدموع تعبيرًا عن الحزن والأسي.

ووصل آلاف المواطنين من الكويت والبحرين والسعودية وإيران وباكستان ولبنان والهند والعديد من البلدان للمشاركة في إحياء المراسم.

وبثت وسائل إعلام ومحطات فضائية وإذاعية قصة واقعة الطف ، وأحيا أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المناسبة داخل مبنى البرلمان العراقي ومحيطه الخارجي بمشاركة آلاف في مشهد غير مسبوق ، وأقام الزعيم الشيعي عمار الحكيم مجلس عزاء بحضور حشد كبير من أنصاره.

كما حرص العراقيون على تقديم وجبات طعام توزع على المنازل والمشاركين في مراسم العزاء.

وخرج العراقيون في مسيرات جماهيرية في مناطق متفرقة من البلاد لاستذكار واقعة الطف حاملين أعلام العراق وأعلاما ملونة للتعبير عن تمسكهم بمبادئ ثورة الإمام الحسين.

ونشرت السلطات العراقية الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والشغب والأجهزة الاستخبارية لتأمين الحماية للمواكب الحسينية ومجالس العزاء فضلا عن تحليق مروحيات للجيش العراقي وإجراء حملات تفتيش دقيقة لكل المشاركين وتأمين طرق خاصة للوصول إلى أماكن العزاء.