اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل الموظفان «العباسي» و«الكويتي» بمناسبة حصولهما على الماجستير

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بمكتبه موظفين من موظفي الوزارة بمناسبة حصولهما على شهادة الماجستير، حيث أهديا سعادته نسخ من رسالتهما.

وخلال اللقاء تقدم وزير الأشغال بالتهنئة للمهندس عبدالرحمن محمد العباسي لنيله درجة الماجستير بعنوان « تأثير نوعية الألياف الفولاذية ونظام المعالجة على الخصائص الميكانيكية لمادة HUPC، والموظفة نوف جهاد الكويتي لنيلها درجة الماجستير بعنوان « تأثير نمو السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على التسوق اللحظي و وسائل الاعلام الجديدة في قطاع التسويق في مملكة البحرين».

وأعرب سعادة وزير الأشغال عن فخره واعتزازه بجهود الكوادر الوطنية العاملة بالوزارة، وإسهاماتهم البارزة في مجال البحث العلمي، متمنياً للموظفين دوام التوفيق في حياتهما العلمية والمهنية.

ومن جانبهما، أعرب الموظفان عن اعتزازهما بلقاء سعادة وزير الأشغال، وعميق تقديرهما وامتنانهما لحصولهما على الدعم والتشجيع من قبل المسؤولين في الوزارة.