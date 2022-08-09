أمانة الشرقية تطلق حملة توعوية بعنوان “مخاطر سكب المواد الكيميائية في شبكات التصريف”

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المناطق_المنطقة الشرقية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في مركز المخاطر والأزمات في وكالة التعمير حملة توعوية بعنوان “مخاطر سكب الزيوت والمواد الكيمائية في شبكات تصريف مياه الأمطار والتي تستهدف المنشآت الصناعية ” في صناعية “دله” و” الخضرية” بالدمام.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التي تنطلق الاثنين القادم يشارك فيها عدد من المتطوعين وتهدف إلى التعريف بمخاطر سكب الزيوت والمواد الكيميائية في شبكات تصريف المياه ومدى تأثيرها السلبي على وظيفة شبكات التصريف والحياة البيئة.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على إقامة مثل هذه الحملات التوعوية التي تسهم في تفعيل دور المشاركة الاجتماعية والحفاظ على الممتلكات العامة والمكتسبات الوطنية، داعية المتطوعين والمتطوعات إلى المشاركة في الحملة من خلال التسجيل في منصة العمل التطوعي عبر الرابط: https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/119f088a-1cb7-4383-5738-08da78a97cef.

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Source almnatiq

