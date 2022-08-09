أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير تعليم صبيا

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المناطق_جازان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي.
وقدم سموه التهنئة لمدير تعليم صبيا بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم صبيا، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لدعم المشاريع التعليمية والنهوض بمسيرة التعليم بالمنطقة، والعمل على تطوير وتنمية المواهب والقدرات لدى الطلاب والطالبات والسعي نحو إبرازها وتشجيعها، والعمل على ما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، نحو توفير بيئة تعليمية متطورة وملائمة.
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارة والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات بالمدارس التابعة للإدارة وكل ما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم، والوصول بها للمشاركات العالمية من خلال استثمار المواهب والقدرات لدى الطلاب والطالبات وتوجيهها التوجيه الأمثل.
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Source almnatiq
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