منها السبانخ والملفوف.. مواد غذائية تساعد على تنظيف الجسم من السموم

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استعرضت خبيرة التغذية الروسية، مارغريتا كوروليوفا، المواد الغذائية التي تساعد في تنظيف الجسم من السموم، ومنها السبانخ.

وأكدت الخبيرة أن تناول الكثير من الخضراوات الفصيلية الصليبية، يساعد في التخلص من السموم، لكونها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت.

ولفتت، خلال حديثها لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الكبريت يساعد على امتصاص البروتينات التي تعد أحد مكونات إنزيم الكبد غلوتاتيون، الذي يساهم في إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية.

وأبانت أن من أمثلة الخضراوات الفصيلية البروكلي والقرنبيط والملفوف والرشاد المزروع، كما نصحت بتناول الثوم والبصل الطازج، لكونهما يحتويان على مضادات حيوية طبيعية، تساعد على الوقاية من الالتهابات في الجهاز الهضمي.



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Source akhbaar24

