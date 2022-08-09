︎
.
ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على مقيم من الجنسية الإسبانية لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر، وإيداعها في حساب شركة تجارية يعمل فيها وتحويلها إلى خارح المملكة.
وذكرت شرطة جدة أنه عثر بحوزة المتهم على نحو 306 آلاف ريال، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
القبض على مقيم إسباني تلقى أموالًا مجهولة المصدر وحولها إلى خارج #المملكة
https://t.co/smFkrhBg3M pic.twitter.com/POsYBDRKVI
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24)
القبض على مقيم إسباني تلقى أموالًا مجهولة المصدر وحولها إلى خارج #المملكة— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) August 9, 2022
https://t.co/smFkrhBg3M pic.twitter.com/POsYBDRKVI
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم إسباني تلقى أموالًا مجهولة المصدر وحولها إلى خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.