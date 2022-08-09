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ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على مقيم من الجنسية الإسبانية لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر، وإيداعها في حساب شركة تجارية يعمل فيها وتحويلها إلى خارح المملكة.

وذكرت شرطة جدة أنه عثر بحوزة المتهم على نحو 306 آلاف ريال، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مقيم إسباني تلقى أموالًا مجهولة المصدر وحولها إلى خارج #المملكة



https://t.co/smFkrhBg3M pic.twitter.com/POsYBDRKVI

— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24)

القبض على مقيم إسباني تلقى أموالًا مجهولة المصدر وحولها إلى خارج #المملكة



https://t.co/smFkrhBg3M pic.twitter.com/POsYBDRKVI — أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) August 9, 2022

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Source akhbaar24

