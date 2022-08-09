الموت يغيب الفنانة المصرية رجاء حسين عن 85 عامًا

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توفيت صباح اليوم (الثلاثاء)، الفنانة المصرية رجاء حسين، عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وصرح نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، أن جنازة الفنانة الراحلة ستُشيع من مسجد الشرطة بحي الشيخ زايد جنوب القاهرة بعد صلاة ظهر اليوم، وسيوارى جثمانها بمقابر العائلة.

وُلدت رجاء حسين عام 1937 بمحافظة القليوبية، والتحقت بفرقة نجيب الريحاني المسرحية في عمر 19 عامًا. من أشهر أعمالها السينمائية “عودة الابن الضال”، و”أفواه وأرانب” و”المتوحشة”، و”أبناء وقتلة”، و”نوارة”.

كما أنها تعد من أبرز الوجوه الدرامية، ومن بين أعمالها التلفزيونية “أحلام الفتى الطائر”، و”اللص والكلاب”، و”المال والبنون”، و”الشهد والدموع”، و”زيزينيا”.



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Source akhbaar24

