فرع الرياضة بتبوك ينظم تصفيات مسابقة الوزارة للقرآن الكريم والحديث الشريف

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المناطق_تبوك

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم في العاصمة البولندية وارسو، وكيل وزارة خارجية بولندا لشؤون التعاون الاقتصادي والتنموي في أفريقيا والشرق الأوسط بافل يابونسكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعمل الإنساني والإغاثي.

وأشاد يابونسكي بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لصالح اللاجئين والمحتاجين حول العالم

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Source almnatiq

