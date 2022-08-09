“الأرصاد”: أتربة مثارة وأمطار رعدية على شرورة وخباش

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المناطق_نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على شرورة وخباش بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

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Source almnatiq

