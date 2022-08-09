ضبط مقيمين بحوزتهما 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة. وأوضحت المديرية أنها ضبطت بحوزة المتهمين 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”. وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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